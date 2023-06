Formazioni ufficiali Cesena-Lecco: semifinale ritorno playoff Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cesena-Lecco, match della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:30 di giovedì 8 giugno. Ricordiamo che in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso all’ultimo atto le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nel doppio confronto. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, spazio ai due tempi supplementari di 15’ ed eventualmente ai calci di rigore. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Cesena: Tozzo, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante, Bumbu, S.Shpendi, C.Shpendi.

Lecco: Melgrati, Lepore, Bianconi, Celjak, Giudici, Zuccon, Girelli, Zambataro, Buso, Pinzauti, Tordini.