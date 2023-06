Highlights Muchova-Sabalenka 7-6(5) 6-7(5) 7-5, Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

Clamoroso a Parigi. La numero 43 del mondo Muchova elimina la testa di serie numero 2 Sabalenka in semifinale. Partita che sembrava chiusa dopo un tie break vinto a testa con Sabalenka avanti 5-2 nel terzo set. Muchova salva un match point proprio sul 5-2 e riesce a togliere la battuta all’avversaria nel nono game. Sul 5-5 la bielorussa commette due errori di dritto e due doppi falli mandando a servire Muchova per il match. La ceca non trema e completa la rimonta con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 7-5 dopo oltre tre ore di gioco.