Slittino, Coppa del mondo femminile: quarta vittoria stagionale per Voetter/Oberhofer

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno centrato la quarta vittoria stagionale nel doppio femminile di Coppa del Mondo di slittino artificiale ad Altenberg. Sul ghiaccio tedesco, le due altoatesine hanno rinsaldato il comando della classifica generale, in cui svettano a quota 700 punti, grazie al secondo successo consecutivo in questa edizione inaugurale del massimo circuito per la specialità, ottenuto al termine di una grande rimonta nella manche decisiva. Il loro tempo complessivo è stato di 1’25″650, sufficiente per beffare di 51 millesimi le padrone di casa Rosenthal/Degenhardt e per 0″277 le austriache Egle/Kipp, seconde nella generale a quota 615 punti. Per Voetter/Oberhofer si è trattata della quarta vittoria stagionale, nonché del settimo podio. Si è svolto anche il doppio maschile, in cui i padroni di casa hanno calato la doppietta grazie alla vittoria di Eggert/Benecken in 1’24″158, seguiti a ruota dai connazionali Wendl/Artl ad appena 9 millesimi di distanza. Hanno chiuso il podio i tedeschi Wendl/Arlt attardati di 66 millesimi, e al terzo posto i lettoni Bots/Plume a 0″218. Due equipaggi azzurri in top ten grazie al sesto posto per Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, seguiti in settima posizione da Ludwig Rieder/Patrick Rastner.