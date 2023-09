Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria, sfida valida per la sesta giornata di Serie B 2023/2024. Al Tardini si affrontano due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione diametralmente opposto. I ducali occupano la prima posizione in classifica con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5. I blucerchiati invece stanno faticando in maniera notevole, come dimostra il solo punto ottenuto nelle ultime quattro gare. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI PARMA-SAMPDORIA

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Yepes, Vieira; Depaoli, Borini, Pedrola. Allenatore: Pirlo