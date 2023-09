Baseball, Europei 2023: l’Italia parte bene, 15-2 all’Ungheria

Buona la prima per gli azzurri del baseball a Trebic, in Repubblica Ceca, sede degli Europei. L’Italia batte l’Ungheria 15-2 e si mette subito in mostra nel gruppo B della rassegna continentale, grazie ad una prova convincente. L’Ungheria colleziona 4 errori (0 degli azzurri) e 5 valide, contro le 15 dell’Italia che tornerà in campo lunedì alle 17:30 per sfidare la Svezia. La giornata inizia subito bene. Natanael Batista e Ricardo Paolini inaugurano il primo attacco con un singolo e un doppio che regalano la prima segnatura. Poi un errore del terza base ungherese Chacin fa arrivare a casa Paolini e Friscia, mentre un doppio di Sebastiano Poma spalanca la via del 4-0 ad Astorri.

Nel terzo inning arriva il 5-0, ma è il quarto periodo a chiudere definitivamente i giochi con un parziale di 8-1. L’Ungheria continua ad essere imprecisa sia dal monte che in fase difensiva. Dopo 4 riprese complete, 2 valide e 1 punto concessi, zero basi su ball e 6 strikeout, Matteo Bocchi lascia il posto a Mattia Aldegheri. La sostanza non cambia. Nel sesto inning l’Ungheria colleziona un punto con una volata di sacrificio. La parte bassa però regala altri due punti fino al definitivo 15-2. Nel dettaglio, è una valida di Giulio Monello a far entrare Friscia e Celli, evidenziando ancora una volta le incertezze degli avversari. Alla fine tocca a Nick Davis chiudere un match mai in discussione.