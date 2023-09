Formazioni ufficiali Cittadella-Como, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Como, sfida valida per la sesta giornata di Serie B 2023/2024. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica ma hanno eguale desiderio di conquistare i tre punti per avvicinare la zona playoff e allontanarsi dalle ultime posizioni. Secondo i bookmakers, sarà la squadra di casa a partire leggermente favorita. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI CITTADELLA-COMO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Vita; Tessiore; Pittarello, Pandolfi. Allenatore: Gorini

COMO (4-4-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Ioannou; Iovine, Bellemo, Abildgaard, Da Cunha; Verdi, Cutrone. Allenatore: Longo