Formazioni ufficiali Parma-Perugia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Parma e Perugia, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Sta funzionando la cura Castori per gli umbri, che giungono a questo incontro forti di sette punti nelle ultime tre uscite. Il Parma ha ben figurato in Coppa Italia contro l’Inter, ma quel match finito ai supplementari ha probabilmente avuto ripercussioni qualche giorno dopo, data la netta sconfitta ottenuta sul campo del Bari. La squadra di Pecchia è attesa ad una risposta. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-PERUGIA

PARMA: Chichizola, Osorio, Del Prato, Circati, Ansaldi, Estevez, Juric, Valenti, Vasquez, Benedyczak, Inglese

PERUGIA: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Oliveri, Di Serio