Formazioni ufficiali Como-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Como e Pisa, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra di D’Angelo ha visto interrompersi la scorsa settimana, con la sconfitta casalinga per mano del Cittadella, una lunghissima striscia di risultati utili. Anche i lombardi arrivano da un risultato negativo e vogliono riprendere a fare punti come era successo nell’ultimo periodo. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-PISA

COMO: Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali. Parigini, Bellemo, Iannoou; Fabregas; Cerri, Cutrone.

PISA: Nicolas, Canestrelli, Hermannsson, Marin, Gliozzi, Tourè, Mastinu, Beruatto, Tramoni, Morutan