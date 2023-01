Formazioni ufficiali Benevento-Genoa Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Benevento e Genoa, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Quello che a inizio stagione si poteva pronosticare come un big match d’alta classifica possiamo affermare che al momento non lo è. Il Genoa sta godendo della cura Gilardino e viene da tre vittorie consecutive che l’hanno riportata in terza posizione, mentre i campani nonostante il cambio di allenatore avvenuto alcuni mesi or sono ancora non riescono a togliersi dai bassi fondi. Un punto nelle ultime tre uscite per la squadra di Cannavaro. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-GENOA

BENEVENTO: Paleari; El Kaouakibi, Veseli, Capellini, Karic, Improta, Schiattarella, Acampora, Pastina, Forte, Ciano

GENOA: Martinez; Sabelli, Criscito, Dragusin, Vogliacco, Ilsanker, Frendrup, Badelj, Aramu, Gudmundsson, Coda