Formazioni ufficiali Parma-Ascoli, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Parma-Ascoli, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023/2024. La capolista, reduce da due vittorie, ospita l’Ascoli in un match che potrebbe ridarle 6 punti di vantaggio sul secondo posto. Compito non impossibile per i ragazzi di Pecchia, opposti alla terzultima forza del campionato, che sta attraversando un momento per nulla semplice. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-ASCOLI

PARMA: Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Benedyczak.

ASCOLI: Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco; Mendes, Rodriguez.