Hockey su prato, Preolimpico Ranchi 2024: Italia ancora sconfitta, finisce 0-2 contro gli Stati Uniti

Nulla da fare per l’Italia femminile dell’hockey su prato anche nella seconda partite del torneo preolimpico in vista di Parigi 2024. La Nazionale, già sconfitta ieri per 3-0 dalla Nuova Zelanda, si è arresa a Ranchi per 2-0 contro gli Stati Uniti che hanno trovato il vantaggio con Sessa al 22° per poi raddoppiare con Hoffman nel secondo tempo di gara per il 2-0. Sfumano in questo modo le speranze di qualificazione olimpica per la squadra azzurra (si qualificano alle semifinali le prime due del girone), che martedì scenderà in campo per l’ultima sfida della fase a gironi contro l’India padrona di casa.

