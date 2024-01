Presidente Fratelli d’Italia al Parlamento UE: “Supercoppa in Arabia Saudita è spot a islamizzazione”

Nel suo intervento al Parlamento Europeo, il co-presidente del gruppo Ecr ed esponente di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini ha parlato anche del tema delle Supercoppe disputate in Arabia Saudita: “Tra qualche ora e poi la prossima settimana andrà in scena l’ennesima dimostrazione di soft power attraverso il calcio, con la finale della Coppa di Spagna e della Supercoppa italiana giocate a Riyad. Una triste consuetudine ormai, grazie alla quale gli sceicchi sauditi possono fare “sportwashing”, e far distogliere lo sguardo dalla pessima situazione dei diritti umani“.

L’europarlamentare ha poi continuato: “Si tratta di una pericolosa deriva che purtroppo da tempo l’Europa asseconda, fingendo di non vedere che i faraonici investimenti da parte di diversi Stati arabi sono utilizzati anche come veicolo di quel processo di islamizzazione dell’Europa che è diventato pervasivo negli ultimi anni proprio attraverso iniziative legate allo sport. Una scientifica attività di colonizzazione che ha come obiettivo quello di snaturare l’identità culturale europea attraverso il dominio economico che, soprattutto nel calcio, ha un facile e diretto mezzo di penetrazione pervasiva e pericolosa nelle società europee ed occidentali“.