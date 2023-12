Formazioni ufficiali Lecco-Ternana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Ternana, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Rigamonti Ceppi si affrontano la terzultima e la penultima della classe, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Le Fere sono reduci da due successi consecutivi, mentre la squadra di casa ha perso l’ultima contro la Sampdoria ma nel complesso non sta vivendo un brutto momento e spera di risalire ulteriormente la classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCO-TERNANA

LECCO (4-3-3): Sarraco, Caporale, Celjak, Marrone, Lepore, Sersanti, Di Stefano, Ionita, Buso, Novakovich, Crociata.



TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano.