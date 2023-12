Biathlon, mass start maschile Lenzerheide 2023: J.Boe fa sempre la voce grossa. Giacomel 9°

Johannes Thingnes Bø. Sempre lui. Il fenomeno norvegese con un’altra prova maiuscola si aggiudica anche la mass start che chiude la tappa di Lenzerheide di Coppa del Mondo di biathlon. Terzo successo nelle ultime quattro gare per il 30enne, che come nell’inseguimento di ieri parte un po’ a rilento e si ritrova 14° dopo il primo poligono, ma nei giri seguenti alza il ritmo e poi nell’ultima serie di tiri si dimostra il solito cecchino infallibile sotto pressione. Successo n°77 ed ennesimo podio tutto norvegese davanti a Dale e al fratello Tarjei. Ponsiluoma è quarto dopo una clamorosa rimonta dall’ultimo posto, dato che alla partenza era stato protagonista di un piccolo incidente di gare che l’aveva costretto a cambiare il bastoncino. Il tedesco Zobel è il primo non scandinavo in settima piazza.

Tommaso Giacomel mette in mostra ancora una volta tutte le sue potenzialità quest’oggi, rendendosi protagonista di una superba prova sugli sci che gli consente di arrivare al 9° posto nonostante una prestazione molto imprecisa al tiro con ben 4 errori. Ancora qualche rammarico, come già accaduto ieri, per Didier Bionaz. Anche quest’oggi l’azzurro fa una gara sostanzialmente perfetta per il 75%, arrivando all’ultimo poligono tra i primissimi. Poi, arriva il doppio errore che lo fa crollare e arriva al traguardo 19°. Poco dietro di lui anche il terzo nostro rappresentante, Hofer 22°.

ORDINE DI ARRIVO

1. J. Boe (NOR) 35:00.1

2. J. Dale (NOR) +14.6

3. T. Boe (NOR) +21.8

4. M. Ponsiluoma (SWE) +43.5

5. V.S. Christiansen (NOR) +49.8

6. V. Soerum (NOR) +51.1

7. D. Zobel (GER) +58.1

8. M. Krcmar (CZE) +58.2

9. T. Giacomel (ITA) +58.3

10. A. Rastorgujevs (LAT) +58.9

19. D. Bionaz (ITA) +1:23.7

22. L. Hofer (ITA) +1:26.8