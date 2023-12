Milan-Monza 3-0, Palladino: “Volevamo regalare una soddisfazione a Galliani e non ci siamo riusciti”

“Le partite contro il Milan sono state sempre molto simili. Oggi siamo partiti con l’handicap del gol preso dopo due minuti, poi è diventato tutto difficile. La squadra ha mostrato comunque personalità, trovando linee di passaggio e mettendo in difficoltà gli avversari con il palleggio. Ci manca però un pizzico di convinzione. La prestazione complessiva però mi è piaciuta, faccio i complimenti al Milan”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, a Sky Sport dopo il ko per 3-0 contro il Milan: “Il percorso della scorsa stagione è stato bellissimo e complicato, perché all’inizio mancavano punti. Oggi ho una rosa con grande mentalità, che se la gioca con tutte. Fare lo step ulteriore è difficile ma lavoriamo per questo. Il bello del calcio è lavorare su questi aspetti. Io sono l’allenatore più giovane della serie A e imparo ogni giorno da allenatori esperti come Pioli. Il sistema di gioco dei rossoneri non ci ha sorpreso, eravamo preparati. Il rammarico deriva dal gol subìto all’inizio in modo un po’ rocambolesco. Abbiamo però trovato i nostri principi di gioco. Ci manca qualcosa in fase realizzativa. Andiamo con tanti giocatori a occupare l’area, ma devo lavorare di più io su questo. Abbiamo le qualità per alzare il livello”.

Sul futuro: “Ora rientrano Izzo, Pablo Mari e Vignato che ci daranno una mano. Il campionato di quest’anno è più equilibrato e difficile. Proveremo a fare punti con le big, che per ora ci mancano. Con le avversarie alla nostra portata, non abbiamo mai perso. Volevamo regalare una soddisfazione a Galliani e non ci siamo riusciti, ma ci ha fatto i complimenti a fine partita. Berlusconi ci manca tanto”.