Formazioni ufficiali Palermo-Modena, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Palermo-Modena, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2023/2024. La stagione molto altalenante dei rosanero è proseguita anche nel primo match del 2024 contro il Cittadella. Ora settima in classifica, la squadra di Corini è impegnata in un match importante contro il Modena che insegue a pochi punti di distanza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Ceccaroni, Nedelcearu, Lund, Gomes, Segre, Henderson, Brunori, Insigne, Di Francesco

MODENA: Gagno, Ponsi, Pergreffi, Corrado, Zaro, Magnino, Battistella, Gerli, Gliozzi, Tremolada, Manconi