Formazioni ufficiali Lecco-Cremonese, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Cremonese, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie B 2023/2024. Vola la squadra di Stroppa, che è reduce da tre successi consecutivi e al momento è seconda in classifica dietro il Parma. Oggi ulteriore chance di portare a casa punti utili contro un Lecco chairamente in difficoltà e che arriva da tre sconfitte consecutive. Ma la classifica in fondo è davvero molto corta e la neopromossa si giocherà le sue chances fino alla fine. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCO: in attesa

CREMONESE: in attesa