Marouane Fellaini si ritira: “Un viaggio incredibile”

L’ex centrocampista di Manchester United ed Everton, Marouane Fellaini si è ritirato dal calcio professionistico. Il belga ha lasciato lo Shandong Taishan a novembre dopo quattro anni con il club cinese e ha deciso di porre fine alla sua carriera da giocatore durata 18 anni. Il nazionale belga, che ha collezionato 87 presenze con la sua nazionale, ha iniziato con lo Standard Liegi prima di una lunga carriera in Premier League. “Scrivo questo post per annunciare che, dopo 18 anni di carriera, mi ritiro dal calcio professionistico”, ha scritto Fellaini su Instagram. “Che viaggio incredibile è stato! Sono così grato di aver praticato lo sport che amo ai massimi livelli. Sono orgoglioso di aver rappresentato lo Standard in Belgio, l’Everton e il Manchester United nel Regno Unito e lo Shandong Taishan in Cina. È stato un onore aver giocato per la nazionale belga alle Olimpiadi del 2008, agli Europei del 2016 e Mondiali del 2014 e 2018”. “Ho giocato di fronte ai migliori tifosi del mondo e voglio sfruttare questo momento per ringraziarli tutti per il loro incrollabile supporto durante tutta la mia carriera. Il vostro incoraggiamento e la vostra passione sono stati per me una costante fonte di ispirazione. Mentre mi imbarco in questo nuovo capitolo della mia vita, non vedo l’ora di affrontare nuove sfide, ma state certi che continuerò a supportare questo bellissimo gioco in ogni modo possibile”, scrive.