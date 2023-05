Formazioni ufficiali Genoa-Ascoli, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa-Ascoli, match valido per la 36esima giornata della Serie B 2022/2023. Rossoblù sempre più vicini al ritorno in Serie A, ma avranno bisogno dei tre punti per tenere lontano il Bari. Ascoli in lotta playoff e attualmente ottavo con 46 punti. Appuntamento alle ore 14. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa: Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli; Guðmundsson, Coda

Ascoli: Leali; Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo.