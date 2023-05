Internazionali BNL d’Italia 2023, Francesco Passaro: “Ho sentito la tensione ma la top 100 arriverà. Euroderby? L’Inter può farcela”

Ad un anno dall’esordio assoluto a livello ATP, Francesco Passaro è pronto a tornare sui campi del Foro Italico per l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Il ventiduenne perugino è arrivato nella giornata di ieri a Roma e sta portando avanti i primi allenamenti in vista del primo turno del tabellone principale del torneo, ottenuto in virtù di una wild card concessagli dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. “Sono molto contento di aver avuto un’altra possibilità di giocare qui a Roma e per questo devo ancora ringraziare la FITP – ha raccontato Passaro –. In questa prima fase di stagione non sono sempre riuscito a fare i risultati che speravo, ma sono molto carico per il mio esordio a Roma e spero di fare qualche partita di livello. L’anno scorso avevo giocato contro Cristian Garin sul Campo Centrale, quest’anno mi piacerebbe fare il mio esordio sul Campo Pietrangeli, lì c’è un’atmosfera incredibile“.

Tra gennaio e febbraio 2023 Passaro si è trovato molto vicino all’ingresso in top 100, il conclamato obiettivo primario di questa prima parte di stagione; nei primi appuntamenti Challenger di stagione si è spinto al massimo fino ai quarti di finale in quel di Tenerife, per poi tornare a giocarsi una semifinale a Madrid lo scorso aprile, appuntamento che mancava da Como (agosto 2022). “Senza dubbio la posizione di classifica che occupo mi ha fatto pensare molto – ha ammesso con grande sincerità l’attuale numero 120 ATP –. Mi sento molto vicino all’ingresso in top 100, probabilmente in questi mesi ho avuto qualche problemino in più nel gestire la pressione che c’è a questi livelli. Nonostante questo, so che sto giocando bene e sono sicuro che nel prossimo futuro potrò raggiungere questo traguardo”.

Da grande tifoso dell’Inter, non poteva mancare un commento sul finale di stagione dei nerazzurri, che nei prossimi giorni giocheranno su tre fronti per centrare la finale di Champions League, la seconda Coppa Italia consecutiva ed uno degli ultimi slot rimasti per la caldissima zona europea della prossima stagione: “Sono molto positivo per questa ultima parte dell’anno; siamo un’ottima squadra ed un gruppo affiatato, possiamo davvero toglierci grandi soddisfazioni. Derby di Champions? Resto molto fiducioso, possiamo arrivare in finale. Oggi pomeriggio mi alleno e non potrò seguire Roma-Inter con comodità, ma spero di sentire le urla dei tifosi interisti dallo Stadio Olimpico”.