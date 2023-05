Odissea per 1000 tifosi laziali diretti a Milano: treni bloccati, disagi a bordo

Doveva essere la seconda trasferta a Milano in pochi giorni, ma per alcuni laziali il viaggio per San Siro in occasione di Milan-Lazio si è presto rivelata un’odissea. Come riporta il Messaggero, si registrano ritardi di diverse ore a causa di alcuni malfunzionamenti sui binari. Un treno è fermo dopo Tiburtina da quasi 2 ore e mezzo. Alla base ci sarebbe un guasto con i cavi corrente, che ha lasciato il convoglio senza elettricità. Sono oltre mille i tifosi laziali bloccati in treno, la partita è in programma alle 15:00 ma al momento è l’ultima preoccupazione. Secondo il quotidiano romano, una persona è svenuta. “Manca la corrente in treno, non funzionano i bagni e aria condizionata”, il racconto di un passeggero al Messaggero. Alcune persone, mentre i tecnici sono al lavoro, sono scese dal treno e si sono riversate sui binari.