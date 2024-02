Formazioni ufficiali Feralpisalò-Palermo, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Feralpisalò-Palermo, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Tre risultati utili consecutivi per la neopromossa, che dopo un difficile avvio di campionato ora coltiva il sogno salvezza. Buon momento anche per i rosanero, che hanno riconquistato la quinta posizione in classifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FERALPISALÒ: 1 Pizzignacco, 8 Balestrero (Cap.), 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 20 Zennaro, 23 Cepppitelli, 39 Kourfalidis, 66 Bergonzi, 87 Martella, 91 La Mantia, 97 Felici.

A disposizione: 18 Liverani, 61 Volpe, 3 Tonetto, 11 Dubickas, 17 Krastev, 19 Pilati, 25 Sau, 27 Hergheligiu, 28 Manzari, 70 Attys, 94 Letizia, 99 Petrelli.

Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.