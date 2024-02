Formazioni ufficiali Manchester City-Everton, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Everton, match valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Guardiola è in un gran momento in questo inizio di 2024 e potenzialmente è in testa alla classifica, trovandosi a -2 dal Liverpool con una partita da recuperare. Non vince da tempo, invece, l’Everton, che in questo momento sarebbe retrocessa in Championship, dovendo pagare i 10 punti di penalizzazione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY:Ederson, Stones, Akanji, Dias (C), Ake, Rodrigo, Nunes, Foden, Alvarez, Doku, Haaland.

EVERTON: Pickford, Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Young, Garner, Gueye, McNeil, Harrison, Calvert-Lewin.