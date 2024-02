Formazioni ufficiali Cittadella-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Parma, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Tre sconfitte consecutive per i padroni di di casa, che proveranno a tornare a fare punti nel match probabilmente più complicato del campionato. Il Parma di Pecchia è in testa alla classifica ormai da mesi e non pare intenzionato a mollare la posizione a breve. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Angeli, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Kornvig; Cassano, Pittarello, Pandolfi

PARMA: Chichizola; Osorio, Circati, Delprato, Di Chiara; Bernabè, Hernani, Estevez; Man, Benedyczak, Bonny