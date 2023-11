Formazioni ufficiali Feralpisalò-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Feralpisalò e Bari, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B 2023/2024. Solamente sei punti fin qui conquistati per la neopromossa, al momento con una sola vittoria e sei gol segnati. Il Bari dopo il cambio di allenatore sembra in ripresa, con due vittorie di fila e la riconquista di un posto tra le prime otto della classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 11 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FERALPISALO-BARI

FERALPISALO: in attesa

BARI: in attesa