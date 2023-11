Empoli, Andreazzoli: “Garcia? Nessuno poteva sostituire Spalletti, ripetersi è difficile”

Allo stadio Carlo Castellani si è conclusa la conferenza stampa dell’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, in vista della partita di domani alle 12:30 contro il Napoli.

“Devo dire che sono positivo rispetto al dopo-gara di Frosinone. Dobbiamo cercare la continuità, nell’ultima partita avevamo fatto la partita che volevamo ma i nostri avversari sono stati più bravi di noi. Però abbiamo fatto una buona gara, perché se fossimo stati avanti nel primo tempo non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo avuto un blackout inconcepibile per quello che ha in testa la squadra. Gli episodi a volte determinano, basta togliere qualcosa che questo può innescare una catena che coinvolge un po’ tutta la squadra“.

Andreazzoli è stato questionato riguardo al tema Napoli: “Garcia è un altro mio amico con cui ho lavorato, è una persona eccellente e scrupolosa. Non potrebbe esserci stato un allenatore che poteva sostituire Luciano Spalletti, fare meglio di quello che ha fatto lui. La loro difficoltà è questa, ripetersi è difficile“.

Infine il tecnico ha parlato delle altre squadre in difficoltà, che come l’Empoli lottano per la salvezza. “Faccio fatica a vedere le difficoltà nostre, non voglio pensare a quelle degli altri. Pensiamo a noi, prima di tutto“.