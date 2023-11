BJK Cup Finals Italia-Slovenia 2023, Trevisan: “Tante emozioni da gestire, non era facile”

“Per tutte noi è un momento bellissimo e vogliamo fare il massimo. Questo match è stato molto difficile da gestire, volevo fare bene soprattutto per Tathiana (Garbin, ndr) che ci ha sempre seguito sin da quando eravamo più piccole. Tante emozioni da controllare e non era facile. Infatti non sono molto soddisfatta del mio gioco, ma sono contenta di come l’ho gestita. Lei è un’avversaria difficile da decifrare, mi dava poco ritmo e ho fatto tanta fatica proprio nel cercare la palla quando colpire. L’importante era portarla a casa. Ora tocca a Jasmine”. Così Martina Trevisan ai microfoni di SuperTennis dopo aver regalato il punto dell’1-0 all’Italia nella semifinale di Billie Jean King Cup contro la Slovenia.