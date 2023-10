Formazioni ufficiali Cremonese-Sudtirol, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Sudtirol, sfida valida per la decima giornata di Serie B 2023/2024. Ancora a caccia della prima vittoria casalinga della stagione la Cremonese, che ha conquistato 10 dei suoi 13 punti in trasferta. A quota 10 invece il Sudtirol, che vuole vincere per avvicinarsi alla zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-SUDTIROL

CREMONESE: Sarr; Ravanelli, Collocolo, Bianchetti, Sernicola; Castagnetti, Vazquez, Antov; Okereke, Coda, Zanimacchia

SUDTIROL: In attesa