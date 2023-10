Probabili formazioni Udinese-Lecce: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 23 ottobre nella cornice del Bluenergy Stadium. Cinque punti per i friulani di Andrea Sottil che fin qui non si è nemmeno avvicinato al rendimento della scorsa stagione, quando la sua Udinese sembrava persino poter rappresentare una minaccia per le prime dieci posizioni. Ben altra situazione per i pugliesi che si trovano a 12 punti in nona posizione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.

UDINESE – Da valutare Davis, che può rappresentare un’opzione in più per l’attacco. Success si scalda, Thauvin sembra essere l’unico sicuro di una maglia. A centrocampo spazio alla qualità di Samardzic e Pereyra con quest’ultimo che ha sfruttato la sosta per tornare al top.

LECCE – Blin e Dermaku sono out, Banda però può farcela. In ogni caso le scelte in attacco sono già fatte con Almqvist, Krstovic e Strefezza che occuperanno i posti nel tridente.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Success

Ballottaggi: Success 55% – Lucca 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Brenner, Vivaldo, Davis (in dubbio)

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: –

Indisponibili: Banda (in dubbio), Dermaku, Blin

Squalificati: –