Probabili formazioni Salernitana-Cagliari: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Cagliari, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sfida delicatissima tra i campani e i sardi, le due che chiudono la classifica e che fin qui non sono riuscite a ottenere nemmeno una vittoria. Ranieri rischia la panchina, Inzaghi è alla prima. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 22 ottobre alle ore 15. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Filippo Inzaghi e Claudio Ranieri.

SALERNITANA – Inzaghi esordisce e vara il 4-3-3 con Candreva largo a destra e Cabral a sinistra, Dia unica punta.

CAGLIARI – Ranieri ritrova Luvumbo e nel 3-5-2 farà coppia con Petagna, destinato con tutta probabilità alla panchina Oristanio. Azzi reclama spazio, ma Augello è favorito.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cagliari

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Mazzocchi, Lovato, Gyomber, Bradaric; Martegani, Legowski, Bohinen; Candreva, Dia, Jovane

Ballottaggi: Martegani 55% – Maggiore 45%

Indisponibili: Ikwuemesi

Squalificati: –

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nández, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo.

Ballottaggi: Luvumbo 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Lapadula, Jankto, Mancosu

Squalificati: –