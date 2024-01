Formazioni ufficiali Cremonese-Cosenza, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Cosenza, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023/2024. La squadra di casa vuole riscattare il ko di Palermo e va a caccia di tre punti per restare nelle posizioni di vertice della classifica. Obiettivo vittoria anche per i calabresi, appena sopra la zona retrocessione e determinati ad allontanarsene il più possibile. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-COSENZA

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Zanimacchia, Sernicola; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

COSENZA (3-5-2): Micai; Camporese, Venturi, Cimino; Marras, Zuccon, Calò, Praszelik, D’Orazio; Mazzocchi, Tutino. Allenatore: Caserta.