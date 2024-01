Lazio, Sarri: “Supercoppa in Arabia Saudita? Maniera inutile di cercare soldi”

“Supercoppa a Riad? Parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e che li cerca nelle maniere più inutili. La partita più vista di tutte, che è l’FA Cup, che si gioca da anni nello stesso stadio. E’ tutto tranne che sport. Prendi soldi e scappa. Preniamo tutto quello che si può prendere in maniera miope e andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo”. Così Sarri ai microfoni di Dazn, dopo il successo della sua Lazio sul Lecce per 1-0, contro la Supercoppa Italiana .