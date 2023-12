MOVIOLA – Lecce-Frosinone, Blin in ritardo su Monterisi: è rigore

Secondo episodio da moviola nel corso del primo tempo di Lecce-Frosinone, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare ospiti riversati nella metà campo avversaria con il cross dalla destra, la palla arriva nel cuore dell’area di rigore e Monterisi cade a terra chiedendo un calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come Blin vada per calciare il pallone, ma viene anticipato e quindi prende in pieno la gamba di Monterisi. L’arbitro Zufferli non fischia rigore, ma viene richiamato al Var da Mazzoleni: il direttore di gara rivede l’azione e prende la decisione corretta, è calcio di rigore. Dagli undici metri Kaio Jorge non sbaglia e fa 1-1.