Le formazioni ufficiali della sfida tra Cosenza e Frosinone, match valido per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025. Partita tra due squadra che sono in crescita. I calabresi sono imbattuti nelle ultime sette giornate e non perdono dal 6 ottobre (Sudtirol 2-0). La squadra di Greco sta risalendo la china dopo un avvio di stagione disastroso, ma è sempre in zona retrocessione con 13 punti. Calcio d’inizio alle ore 17.15 al Marulla. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

COSENZA: Micai, Martino, Dalle Mura, Caporale, Ricciardi, Florenzi, Charlys, Ricci, Kouan, Fumagalli, Mazzocchi.

FIORENTINA: Cerofolini, Marchizza, Biraschi, Ambrosino, Begic, Oyono A., Canotto, Monterisi, Barcella, Darboe, Bracaglia.