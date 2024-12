“Una giornata perfetta per noi, forse un pochino più dura di quanto sperassimo. Siamo stati veloci per tutto il weekend, siamo soddisfatti per l’1-2. Il mio giro alla fine è stato bello e volevamo finire così oggi”. Così Lando Norris, poleman del Gran Premio di Abu Dhabi. “Dobbiamo battere la Ferrari, questo è l’obiettivo. Lo vogliamo fare in grande stile: vogliamo vincere, io voglio vincere. Sappiamo cosa fare, dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare. Siamo qui per vincere ogni gara possibile ovviamente, domani avremo una buona possibilità e daremo tutto. Al contempo, terremo a mente cosa fare per raggiungere l’obiettivo principale. Grazie al team, ha fatto un lavoro incredibile”.