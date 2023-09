Formazioni ufficiali Como-Sampdoria, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Como e Sampdoria, sfida valida per la settima giornata di Serie B 2023/2024. Tre vittorie consecutive per la compagine comasca, che dopo una stagione di assestamento l’anno passato ora vuole diventare protagonista nel campionato cadetto. Di fronte, invece, una Samp in grande difficoltà e in grado di raccogliere cinque punti in sei giornate con Pirlo alla guida. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-SAMPDORIA

COMO: in attesa

SAMPDORIA: in attesa