Roma all’esame Genoa, Mourinho punta ancora su Lukaku-Dybala

Il Genoa come chiusura di un trittico che, sulla carta, nascondeva più di una insidia: la tappa di Marassi, dopo quelle in Europa League e contro il Torino, è quella nella quale Mourinho vuole vedere i suoi tornare a conquistare i 3 punti, dopo aver fallito la missione nel finale contro i granata per effetto del gol di Zapata nel finale. La partita contro il Genoa, infatti, rappresenta il modo migliore per curare il mal di trasferta che sembra affliggere i giallorossi, capaci di vincere solo 3 volte su 18 incontri lontani dall’Olimpico. Lo Special One, però, è convinto dei suoi e potrà contare su una pedina in più: pienamente recuperato, infatti, il capitano Lorenzo Pellegrini che non è escluso possa partire da titolare. Stesso discorso per Houssem Aouar che, dopo un periodo ai box, è pronto a tornare a scaldare i motori: per lui probabile inizio in panchina, ma quasi certamente Mourinho lo sgancerà a partita in corso anche solo per fargli riprendere confidenza con il campo e mettere minuti nelle gambe.

Per il resto formazione praticamente fatta visto il perdurare dello stato di emergenza in difesa con Mancini, Llorente e N’Dicka scelte obbligate – Smalling è ancora out – a proteggere Rui Patricio. A centrocampo, con il probabile ritorno di Pellegrini nel blocco dei titolari, ci saranno Kristensen, Paredes, Cristante e Zalewski mentre intoccabile la coppia Lukaku-Dybala; proprio il belga ha nel Grifone una delle sue vittime preferite con due doppiette già messe a segno contro i rossoblù mentre l’argentino, a secco contro il Torino, vuole festeggiare al meglio le 300 partite in Serie A.