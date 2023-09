Formazioni ufficiali Parma-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Parma e Bari, sfida valida per la settima giornata di Serie B 2023/2024. Altro big match in questo turno infrasettimanale del nostro campionato cadetto. La squadra di Pecchia dopo un paio di anni in cui è sempre mancato qualcosa per fare il ritorno in Serie A, quest’anno pare intenzionata a disputare una stagione da protagonista. Il Bari di Mignani è molto solido, ma fatica a sbloccarsi ed è reduce da quattro pareggi di fila. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-BARI

PARMA: in attesa

BARI: in attesa