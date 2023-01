Formazioni ufficiali Reggina-Ternana, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Reggina e Ternana, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Non è iniziato nel migliore dei modi questa seconda fase di stagione per la squadra di Filippo Inzaghi, battuta in casa dalla Spal nello scorso fine settimana. Il tecnico ha parlato di un incidente di percorso, e i tifosi si augurano sia effettivamente così. Quest’oggi al Granillo arriva una Ternana scossa da qualche vicenda extra campo negli ultimi giorni. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REGGINA-TERNANA

REGGINA: Contini, Di Chiara, Gagliolo, Cionek, Pierozzi, Majer, Hernani jr, Fabbian, Rivas, Canotto, Gori.

TERNANA: Iannarilli, Sorensen, Palumbo, Falletti, Mantovani, Di Tacchio, Diakitè, Bogdan, Pettinari, Agazzi, Corrado.