Formazioni ufficiali Como-Cosenza, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Como e Cosenza, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 2022/2023. Due squadre alle quali manca un successo da ben quattro partite. I padroni di casa proveranno a tirarsi fuori dalla zona play-out, mentre gli ospiti devono iniziare a fare punti con una certa continuità se vogliono evitare le retrocessione diretta in C. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-COSENZA

COMO: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Baselli, Bellemo, Ioannou; Da Cunha; Cerri, Cutrone.

COSENZA: Micai; Venturi, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Cortinovis, Calò, Brescianini; Marras, Nasti; Delic.