Formazioni ufficiali Venezia-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Venezia, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre si sarebbero immaginate la scorsa estate una stagione diversa. I sardi a dire il vero sono quasi sempre rimasti nelle posizioni di vertice, ma senza mai dare l’impressione di agguantare la promozione diretta, che al momento è distante sette punti. Certamente è andata peggio ai lagunari, che si sono ritrovati a lottare per la salvezza. Anche per loro però la situazione è migliorata ultimamente. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-CAGLIARI

VENEZIA: Joronen; Carboni, Svoboda, Hristov; Jajalo, Busio, Candela, Zampano, Ellertsson; Pierini; Pohjanpalo.

CAGLIARI: Radunovic, Zappa, Goldainga, Dossena, Obert, Luvumbo, Makoumbou, Rog, Lella, Kourfalidis, Mancosu.