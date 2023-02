Discesa femminile Crans Montana, gara cancellata: condizioni della neve troppo rischiose

Dopo una mattinata di continui rinvii è arrivata finalmente la decisione definitiva: non si disputerà la discesa libera femminile da Crans Montana. Le atlete erano pronte a scendere come da programma alle ore 11:00, quando si è improvvisamente alzata una fitta nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare più volte la partenza. La nebbia, che inizialmente era presente solo nel tratto finale della pista, si è poi man mano alzata nel tratto intermedio di essa. Alle 12:50 si era deciso di far partire la gara, ma un apripista ha incontrato enormi difficoltà nella sua discesa per le condizioni rischiose della neve: motivo per cui la gara è stata cancellata. Il nuovo programma verra comunicato nel pomeriggio, probabilmente domani si recupererà la discesa al posto del Super-G.