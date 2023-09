Formazioni ufficiali Bari-Catanzaro, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari-Catanzaro, sfida valida per la sesta giornata di Serie B 2023/2024. Ancora imbattuta in stagione la squadra di Mignani, che ha però conquistato una sola vittoria nelle prime 5 (a fronte di 4 pareggi) e vuole scuotersi. Proverà a farlo al San Nicola contro il neopromosso Catanzaro, capace di ottenere ben 10 punti finora e stazionare in zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI BARI-CATANZARO

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Sibilli, Edjouma; Nasti. Allenatore: Mignani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Pompetti, Verna, Vandeputte; Biasci, Donnarumma. Allenatore: Vivarini