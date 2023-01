Highlights Liverpool-Chelsea 0-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 55

Il video con gli highlights di Liverpool-Chelsea 0-0, match valido per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Finisce a reti bianche questo scontro diretto tra nobili che però stanno arrancando in classifica, un punto che non serve a nessuna delle due e rischia di allontanarsi la zona Champions. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.