Le formazioni ufficiali di Catanzaro-Brescia, valida per la 16^ giornata della Serie B 2024/2025. Soltanto due punti separano in classifica le due squadre, che vanno a caccia della vittoria per avvicinarsi alla zona playoff. Il Catanzaro è imbattuto da nove gare (ma ha ottenuto una sola vittoria e ben 8 pareggi), mentre le Rondinelle non vincono da tre turni e vogliono tornare a farlo al più presto. Di seguito le scelte dei due allenatori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; D’Alessandro, Koutsoupias, Petriccione, Pontisso, Compagnon; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.

BRESCIA (4-4-1-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Galazzi,Verreth, Bisoli, Besaggio; Bjarkason; Borrelli. Allenatore: Maran.