Il Milan Futuro torna a vincere e lo fa in casa contro il Gubbio nel match valido per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C 2024/2025. Al Chinetti di Solbiate finisce 1-0 per i rossoneri grazie alla rete decisiva del classe 2004 Chaka Traore (23′), che trova il primo gol in campionato. La squadra di Bonera non faceva bottino pieno dal 27 ottobre (2-0 a Perugia). Milan U23 che sale a 16 punti ma resta in zona retrocessione al 18° posto. Gubbio 12° a 21 punti.