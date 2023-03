Formazioni ufficiali Benevento-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Benevento e Sudtirol, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. I campani, sempre nelle zone basse della classifica, provano a tornare al successo davanti ai propri tifosi, ma come si è ben capito, il Sudtirol è tra gli avversari peggiori che si possano incontrare in questo campionato di B. Sogna la promozione la squadra di Bisoli. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-SUDTIROL

BENEVENTO: Paleari; Letizia (C), Karic, Tello, Jureskin, Foulon, Nwankwo, Schiattarella, Tosca, Pastina, Koutsoupias.

SUDTIROL: Poluzzi; Celli, Siega, Cissè, Belardinelli, Zaro, Tait (C), Pompetti, De Col, Larrivey, Masiello.