Formazioni ufficiali Cittadella-Brescia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cittadella e Brescia, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. Dopo la bella affermazione in trasferta ai danni della Ternana, la squadra veneta punta al successo anche davanti al suo pubblico e contro una squadra che è senza dubbio quella più in difficoltà attualmente nel panorama cadetto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CITTADELLA-BRESCIA

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Frare, Giraudo, Perticone, Vita, Crociata, Antonucci, Branca, Mastrantonio, Maistrello.

BRESCIA: Andrenacci, Cistana, Adorni, Karacic, Huard, Bisoli, Bjorkngren, Listowski, Rodriguez, van de Looi, Aye.