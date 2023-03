Formazioni ufficiali Bari-Venezia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari e Venezia, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. I pugliesi vogliono sfruttare l’ennesimo palso falso della Reggina e allungare in classifica, sempre forti del loro terzo posto e con il Genoa non così lontano. I lagurani dopo lo 0-0 contro il Cagliari cercano un successo che potrebbe dare ossigeno in chiave salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-VENEZIA

BARI: Caprile; Di Cesare, Vicari, Pucino; Maiello, Maita, Folorunsho, Botta, Benedetti; Cheddira, Antenucci.

VENEZIA: Joronen; Zampano, Candela, Ceppitelli, Svoboda; Tessmann, Busio, Andersen; Pohjanpalo, Johnsen, Pierini.