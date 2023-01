Sentenza Juventus, l’ira di Tacchinardi: “Vergognoso tutto ciò, voglio vedere le carte”

Il grande ex della Juventus, Alessio Tacchinardi, intervenuto all’Agi appare visibilmente scandalizzato per la sentenza che ha condannato i bianconeri a 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze: “E’ vergognoso quello che fanno fatto alla Juve, anche perché vorrei vedere che carte hanno in mano per dare una penalizzazione così. Anche le altre squadre fanno plusvalenze, è scandaloso, sarebbe almeno il caso di approfondire”, ha detto l’ex centrocampista, che poi ha concluso affermando che “la giustizia farà il suo lavoro, io conosco la famiglia Agnelli, molto seria e rispettosa che ha raggiunto dei traguardi importanti grazie a un duro lavoro”.